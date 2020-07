Lindy Ruff neuer Coach von New Jersey

Lindy Ruff wird laut dem TV-Sender „NHL Network“ neuer Trainer der New Jersey Devils aus der National Hockey League. Der 60-jährige Kanadier ist derzeit Assistenzcoach bei den New York Rangers. Bei New Jersey nimmt der langjährige Buffalo-Coach von Thomas Vanek den Platz von Alain Nasreddine ein. Die Devils sind nicht für das ab 1. August geplante Play-off qualifiziert.