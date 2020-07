Baggersee Forchach: Gemischte Gefühle zu Renaturierung

Weißenbach, Forchach – Genau vor einem Jahr hatte in Weißenbach eine Bürger­initiative aufhorchen lassen, die den Baggersee Forchach retten wollte. Denn im Zuge des LIFE-Projektes „Wildflusslandschaft Tiroler Lech“, einer Maßnahme, bei der dem Lech Fläche zurückgegeben wird, sollte auch dieses idyllische Gewässer verschwinden. Nach umfangreichen Protesten, Gang in die Medien, Unterschriftenaktion, Bürgerversammlung, Besprechungen mit LHStv. Ingrid Felipe, Beamten und Experten kam es, wie berichtet, zum Kompromiss: Die schützenden Buhnen (Steinwälle) sollten nur teilweise entfernt und dem Baggersee damit Lebenszeit eingeräumt werden, ein natürliches Ende aber doch ins Auge gefasst sein, sobald der Lech einmal kraftvoll „zupacken“ sollte. Der Sprecher der Initiative Biodiversität (IB), Wolfgang Weißgut, der den Artenreichtum und drohenden Verlust desselben um den See herausgearbeitet hatte, gab zähneknirschend seine Zustimmung zum Deal.