Hass-im-Netz-Paket fast fertig, Klarnamenpflicht ist vom Tisch

Maßnahmen gegen „Hass im Netz“ hat die Regierung ja schon länger angekündigt bzw. im Regierungsprogramm festgeschrieben, noch im Juli soll es jetzt konkrete Gesetzesentwürfe geben. Neu hinzugekommen ist jedenfalls der Plan, das so genannte „Upskirting“ zu verbieten – also das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt. In Deutschland ist „Upskirting“ bereits strafbar, jetzt zieht Österreich nach, wie Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) ankündigte. Laut der inhaltlich dafür zuständigen Justizministerin Alma Zadić muss aber noch abgeklärt werden, ob nur das Veröffentlichen der Bilder unter Strafe gestellt wird oder schon die bloße Aufnahme, so Zadić auf Nachfrage.