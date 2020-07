FPÖ-Kritik an Willi rund um Gehsteigerweiterung beim Z6

Innsbruck – Eine Gehsteigerweiterung in Form einer mobilen Holzplattform, auf der sich Jugendliche vor bzw. nach Veranstaltungen aufhalten können: Darauf setzt die Stadt Innsbruck, wie berichtet, beim „Z6 – Zentrum für Jugendarbeit“ in der Dreiheiligenstraße. So soll sichergestellt werden, dass der Gehsteig auch bei Veranstaltungen passierbar bleibt.