Akropolis Museum fast leer

Wegen der Corona-Pandemie haben Besucher des Museums der Akropolis von Athen die „einmalige Gelegenheit“, fast alleine die Exponate zu genießen. Dies sagte am Donnerstag Direktor Dimitris Pandermalis dem griechischen TV-Sender Skai. Seit der Wiedereröffnung des Museums am 1. Juli seien bis Mittwoch nur 8.000 Besucher gekommen. Zum Vergleich: Allein am 1. Juli 2019 hatten es 6.000 Menschen besucht.