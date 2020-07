Maiferien für Tiroler Tourismusorte sind passé

Sölden, Innsbruck – Noch vor wenigen Tagen, nach zahlreichen E-Mails, Telefonaten und viel Betrübnis auf allen Seiten, schien eine gütliche Einigung möglich. Doch vergebens: Die Maiferien in Tourismusorten werden gestrichen. In zahlreichen Tiroler Gemeinden, die sich stark am Saisonsbetrieb orientieren, waren die Maiferien „die einzige Möglichkeit, als Familie in den Urlaub zu fahren“, die TT berichtete.