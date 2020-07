Österreich führt Ampel-System ein, um das Risiko einzustufen

Wien – Auch die Zahl der hiesigen Corona-Infizierten steigt wieder. Was tun die Regierenden ob dessen? Mit den Landeshauptleuten haben sie darüber beraten. Ergebnis der Videokonferenz: Ein Ampel-System wird installiert. Nach vier Farben wird die Corona-Lage bis hinunter in die Bezirke eingestuft: Grün bedeutet gut, bei Rot ist die Situation alarmierend. Ziel sei, möglichst kleinräumig einzugreifen, sagt ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz: „Wir wollen uns österreichweite Maßnahmen so lange wie möglich ersparen.“ In einer Expertenkommission werden die Leitlinien für die Bundesländer und die Bezirkshauptmannschaften erarbeitet. Definiert wird, was bei welcher Ampelstufe zu tun ist. Beschlossen werde die Neuerung im Sommerministerrat, sagt Grünen-Gesundheitsminister Rudolf Anschober: „Vorbild ist das Lawinenwarnsystem.“