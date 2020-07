Umfrage unter Tiroler Schuldirektoren: „Will so eine Situation nie mehr erleben“

Innsbruck – Home-Schooling oder Heimunterricht war nach dem Lockdown Mitte März eine Realität, zuletzt dann der eingeschränkte Schulbetrieb. Heute geht deshalb ein beispielloses Schuljahr zu Ende. Auch für Doris Schumacher, Direktorin im Gymnasium in der Au in Innsbruck.

Schumacher spricht von einer enorm herausfordernden Zeit für alle Beteiligten – Lehrer, Eltern und Schüler. „So wie in der Gesellschaft hat man auch in der Schule während der Krise gesehen, in welchen Bereichen man sich weiterentwickeln muss.“ Der Lockdown sei für die Kinder und Jugendlichen ein extrem einschneidendes Erlebnis gewesen. „Schule ist so viel mehr als nur ein Ort des Lernens von Stoff. Hier passieren wichtige Auseinandersetzungen. Den Kindern wurde mit der Schulschließung ihr gesamtes Beziehungsgeflecht genommen“, betont Schumacher.