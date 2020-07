„Upskirting“ soll strafbar werden, Details offen

Die Regierung will ihre schon länger angekündigten Maßnahmen gegen „Hass im Netz“ im Sommer vorlegen. Das haben Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Donnerstag angekündigt. Neu hinzugekommen ist der Plan, auch das „Upskirting“ zu verbieten - also das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt.