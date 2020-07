Nach Corona: „Fernreisen sind derzeit inexistent“

Wie entwickelt sich die Reisebranche gerade mitten in der Corona-Krise?

Ambros Gasser: Die Reiseindustrie war als erste Branche vom Coronavirus betroffen und wird sich auch als letzte wirklich erholen. Reiseveranstalter wie uns trifft es sehr stark, weil viele Länder der Welt momentan nicht bereisbar sind. Über einen Zeitraum von drei Monaten mussten wir alle Reisen stornieren. Dafür haben wir auch alle Kunden binnen zwei Wochen entschädigt oder umgebucht bzw. ihre Anzahlung in eine Gutschrift umgewandelt. Darüber hinaus mussten wir mehr als 500 Reisende, die mit uns unterwegs waren, aus rund 40 Ländern auf unsere Kosten wieder nach Hause holen.

Gasser: Reisen im Alpenraum werden sehr stark nachgefragt, da haben wir unsere Kapazitäten bereits erhöht. Das Europageschäft entwickelt sich mäßig und zieht nur langsam an. Das Thema Fernreisen ist derzeit einfach inexistent. Wir hoffen, dass es im ersten Quartal 2021 wieder langsam anläuft, vermutlich aber erst, wenn es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt.

Gasser: Wir fragen uns schon seit Langem, wie Reisen nachhaltig und zukunftsfähig sein kann. Daher berechnen und veröffentlichen wir für jede Reise den CO2-Fußabdruck. Der gesamte CO2-Ausstoß wird zugunsten eines sozialökologischen Projekts in Simbabwe kompensiert. Die Preiszusammensetzung schlüsseln wir auch für uns selbst transparent auf, um Verbesserungspotenzial zu entdecken. Wichtig ist, dass der Anteil der lokalen Wertschöpfung im Reiseland möglichst groß ist.

Gasser: Wir arbeiten vor Ort fast immer mit lokalen Agenturen zusammen, die dort fest verwurzelt sind. Wenn ein Kreuzfahrtschiff Tausende Touristen in einem Hafen, der von Chinesen betrieben wird, ausspuckt, beträgt die lokale Wertschöpfung gleich null. Die Gäste essen nicht einmal ein Eis, weil es an Bord ja All-inclusive-Verpflegung gibt.

Gasser: Ja, durchaus, aber im Tourismus sind die Margen so gering, dass wir uns nicht verstecken müssen. 60 Prozent Rabatt wie im Handel können wir uns gar nicht leisten.

Gasser: Es würde überhaupt keinen Sinn machen, nur zuhause zu bleiben. Nachhaltigkeit hat ja nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ökonomische und soziale Komponente. Ich bin fest davon überzeugt, dass es den Menschen etwa in Nepal viel schlechter gehen würde, wenn niemand mehr dort hinfahren würde. Wir gehen dort in Restaurants, treffen Bauern und schaffen Verbindung zwischen den Menschen.

60 Mitarbeiter organisieren jährlich Reisen in 82 Länder der Welt für mehr als 20.000 Reisende. 2019 wurde ein Umsatz von 29,2 Millionen Euro erwirtschaftet.

ASI (steht für Alpinschule Innsbruck) wurde 1963 von Hannes Gasser gegründet. Nach dessen plötzlichem Tod 1996 führte seine Frau Elfi das Unternehmen, das immer mehr Aktiv- und Bergreisen auch außerhalb der Alpen angeboten hat, weiter. Ambros Gasser (geb. 1984) stieg 2007 in den Familienbetrieb ein und übernahm im Jahr 2011 die Geschäftsführung.

Gasser: Wir arbeiten mit South Pole zusammen, einem professionellen Anbieter, der die höchste Zertifizierung für Kompensationsprojekte besitzt. Für 2021 wollen wir Reisen zu unserem Simbabwe-Projekt anbieten, damit sich jeder anschauen kann, was dort geleistet wird. Wir sind hier in den Industriestaaten für die hohen CO2-Emissionen hauptverantwortlich, aber die Folgen wie Dürre oder Hungersnot treffen die Menschen in den Entwicklungsländern viel heftiger, und dort helfen wir.