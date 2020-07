Die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in Linz, Wels und den Bezirken Linz-Land, Urfahr-Umgebung und Wels-Land werden ab Montag wieder geöffnet. Das Land Oberösterreich hatte die Einrichtungen vorigen Freitag geschlossen, weil die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in diesen Bezirken stark angestiegen war.