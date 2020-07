„Dream Wife“: Selbstermächtigungspunk, poppig verfeinert

Innsbruck – Weniger als fünf Prozent der Platten, die produziert werden, gehen auf das Konto von Produzentinnen, erzählen die Musikerinnen von Dream Wife in der ersten Folge ihres neuen Podcasts. Es musste für ihr neues Album, das Anfang Juli erschien, also definitiv eine Produzentin sein. Und nicht nur das, an „So When You Gonna ...“ von Dream Wife haben lediglich Frauen mitgearbeitet, von den Drums bis zur Toningenieurin. Und auch in ihrem Pod­cast suchen die Endzwanzigerinnen vornehmlich Frauen im Musikbusiness auf.

Und der Opener „Sports!“ legt schon mal die Karten auf den Tisch. Mit der Zeile „Put your money where your mouth is“ stellt sich das Trio gegen gesellschaftlichen Druck und Wettbewerb; zugleich ist es der Startschuss zu einem Parolenmarathon. Mal grölt Sängerin Mjöll ihre Forderungen ins Mikro (man höre das titelgebende „So When You Gonna ...“), mal versteckt sich die toughe Botschaft in der sanften Pianoballade („After The Rain“): „It’s my choice, my life. It’s my will, my sacrifice. It’s my body, my right.“ Klarer geht’s kaum.