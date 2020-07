Steirer erhält 15 Jahre Haft für Mordversuch an Polizisten

Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag ein Steirer wegen Mordversuchs an einem Polizisten zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im September 2019 von seinem Haus in der Oststeiermark aus auf sechs Beamte gefeuert, wobei niemand verletzt wurde. In fünf Fällen erfolgte nach zweitägiger Verhandlung ein Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.