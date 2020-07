Tödliche Schüsse vor Salzburger Cafe: 18 Jahre wegen Mordes

Der Prozess um eine tödliche Auseinandersetzung vor einem Salzburger Cafe im Juni des Vorjahres hat am späten Donnerstagnachmittag mit einem Schuld- und einem Freispruch geendet. Ein 32-jähriger Albaner wurde wegen Mordes zu 18 Jahren Haft verurteilt, ein um drei Jahre älterer Landsmann wurde hingegen vom Vorwurf der Beitragstäterschaft zum Mord freigesprochen.

Laut Anklage soll der 32-Jährige einen 46-jährigen Bosnier erschossen und dessen 24-jährigen Sohn durch einen zweiten Schuss schwer verletzt haben. Sein Verteidiger meldete umgehend Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an.

Der zweite Angeklagte, er soll die Tatwaffe zur Verfügung gestellt haben, wurde vom Vorwurf der Beitragstäterschaft zum Mord mit 8:0 Stimmen freigesprochen. Er wurde aber nach dem Waffengesetz zu neun Monaten Haft verurteilt. Da er aber bereits ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen war, wurde er noch am Tag des Urteils enthaftet. „Mein Mandant saß zu unrecht ein Jahr wegen Beitragstäterschaft in U-Haft“, sagte Verteidiger Kurt Jelinek nach der Urteilsverkündung. Er gab - ebenso wie die Staatsanwaltschaft - keine Erklärung ab, weshalb auch dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist.