Screening-Tests in Tirol noch auf der Warteliste

Innsbruck –Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte vor Kurzem ein Screening-Programm für Betriebe an. Auslöser dafür waren die Corona-Fälle in oberösterreichischen Fleischbetrieben. Getestet wird präventiv überall dort, wo es um Alten- und Pflegeheime, Schlachthöfe oder Wohnverhältnisse der Mitarbeiter geht.

Insgesamt sollen im Speziellen auch Betriebe unter die Lupe genommen werden, die mit großen Kühlhäusern arbeiten (Fleisch, Gemüse etc.) – nicht zuletzt deshalb, weil sich „winterähnliche“ Betriebsverhältnisse ungünstig auf die Verbreitung des Virus auswirken. So dürfen Räume, in denen Fleisch zerlegt wird, nicht 12 Grad Celsius an Temperatur überschreiten, Kühlräume haben ein Grad. Die Tests sind freiwillig. Der Bund übernimmt die Finanzierung.