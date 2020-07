Weg von den Einzeltestungen: Tiroler arbeiten mit an Corona-Frühwarnsystem

Innsbruck – „Wir müssen von den Hunderttausenden Einzeltestungen wegkommen“, meinen Mikrobiologe Heribert Insam und Umwelttechniker Wolfgang Rauch von der Universität Innsbruck. Die beiden haben sich mit Wiener Wissenschaftern zu einem Konsortium zusammengeschlossen, um ein Corona-Frühwarnsystem zu entwickeln. Bereits im April erklärten die beiden, wie sie übers Abwasser herausfinden könnten, ob die Corona-Infektionen in einer Region gestiegen sind oder nicht.

Ein paar Monate nach der Präsentation fühlen sich die Wissenschafter bestätigt. Das liest Rauch an zwei Kurven ab. Die Grafik zeigt ganz deutlich, dass die Kurve der Zahl der Infizierten mit der Kurve für die nachgewiesenen Coronaviren im Abwasser übereinstimmen. „Derzeit ist das Problem, dass wir zu wenig Infizierte haben und sich die Viren nicht mehr nachweisen lassen.“ Finden lassen sich die Viren nicht im Urin, sondern im Kot. Die Hälfte der Infizierten würden Viren über diesen Weg ausscheiden, erklärt Insam.

Anstatt jeden Hotelmitarbeiter einmal pro Woche einzeln zu testen, könnten die Mitarbeiter eine Spüllösung gurgeln und diese in einen Becher spucken, der Inhalt würde dann in einem Behälter gesammelt. „Dieses Screening im Vorfeld würde sehr viel Geld sparen“, sind Insam und Rauch überzeugt. „Die Tests mit der Spüllösung kann man sogar täglich machen.“ Einzeltests würden so nur nötig, wenn das Screening einen Anstieg von Coronaviren zeigen würde. Eine Lösung, die Bildungsminister Heinz Faßmann für Österreichs Schulen andenkt, wie er diese Woche im TT-Interview erklärte.