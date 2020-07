KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit Öffis erreichbar

Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Nachdem man bisher einen Fußweg von mindestens 30 Minuten - großteils bergauf - in Kauf nehmen musste, um die Anlage öffentlich zu erreichen, wurde nun eine Direktverbindung mit einem Regionalbus des OÖ Verkehrsverbundes vom Linzer Hauptbahnhof aus eingerichtet. Am Sonntag geht die erste Fahrt.

Viermal pro Tag startet die Regionalbus-Linie 361 vom Busterminal beim Linzer Hauptbahnhof (Steig C5). Über die Goethekreuzung und den Europaplatz in Linz sowie das Memorial Gusen fahren die Busse in 36 Minuten zur neuen Haltestelle „Mauthausen KZ-Memorial“. 2019 zählten die Gedenkstätten Mauthausen und Gusen insgesamt knapp 290.000 Besucher. Die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Barbara Glück hofft, dass sich dieser Trend mit der Anbindung an das Öffi-Netz weiter fortsetzen wird.