„Macht uns bitte wieder flott!“: Artistenfamilie in Stams „gestrandet“

Stams – Der Zirkus Stefan Brumbach ist „gestrandet“. Bekannt ist der Zirkus u. a. durch die RTL-Show „Das Supertalent 2018“, wo der damals Neunjährige Emilio Bernardo Brumbach die Jury als „Deutschlands jüngster Zirkusdirektor“ verzauberte. Manuela, Emilios Mutter, schildert ihre Odyssee seit Corona: „Eigentlich wollten wir nur über den Winter in Stams bleiben und ab März unsere Tournee durch Tirol, Südtirol und weiter durch Italien starten.“ Doch dann ereilte die Artistenfamilie gleich doppeltes Pech. Ein Zugfahrzeug hatte den Geist aufgegeben und die Corona-Maßnahmen zwangen die Brumbachs in einer abenteuerlichen Aktion zurück über die Staatsgrenze nach Mittenwald. Dort hat der lokale Lions Club durch eine Spende die ärgste Not gelindert. Nachdem der Shutdown Wochen später wieder gelockert worden war, kehrten sie nach Stams zurück.