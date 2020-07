„CareManagement Tirol“: Anlaufstelle für Pflege zieht Kreise

Landeck, Kufstein – Vor einem Jahr hat es als Pilotprojekt in Landeck gestartet – bis 2022 soll es in allen Bezirken Tirols umgesetzt werden. Zum „ersten Geburtstag“ des Projekts „CareManagement Tirol“ zog Landesrat Bernhard Tilg eine positive Bilanz. Die neue Koordinationsstelle für Pflege und Betreuung hat in dieser Zeit 120 Beratungen vorgenommen. Man versteht sich als „niederschwellige und kostenlose“ Erstanlaufstelle für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. „Wir haben immer mehr Player und Strukturen, die Betroffenen finden sich nicht mehr zurecht“, erklärt Projekt-Koordinatorin Gabi Schiessling. Man will bei der Lösung komplexer Probleme helfen. Im Bezirk Landeck sind hier Manuela Juen und Sonja Theiner Ansprechpartnerinnen.