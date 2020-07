Pensionist tot aus Pleschinger See bei Linz geborgen

Ein 77-Jähriger, der seit Donnerstagnachmittag am Pleschinger See in Linz abgängig war, ist am Freitag tot im See gefunden worden. Das teilte die Wasserrettung mit. Der Mann dürfte beim Schwimmen ertrunken sein. Die Tochter des demenzkranken Pensionisten hatte Alarm geschlagen, weil er nicht nach Hause gekommen war. Am Seeufer wurden sein Fahrrad und sein Gewand gefunden.