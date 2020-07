Gewaltiges Gräberfeld in Ampass harrt weiterer Forschung

Ampass – Für Archäologen zählt Ampass zu den spannendsten, fundreichsten Orten Tirols. Dass am Palmbühel (Kirchbühel) einst eine spät­antike und frühmittelalterliche Höhensiedlung stand, ist z. B. längst bekannt, wie Johannes Pöll vom Bundesdenkmalamt erklärt. Und Anfang der 2000er-Jahre zeigten erste Grabungen am gegenüberliegenden Widenfeld, dass auch dort mit vielen Funden zu rechnen sein würde.

Als die Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE) 2008/09 damit begann, auf der „Wi­dumdeponie“ Aushubmaterial zu schütten, war ein archäologisches Begleitprojekt selbstverständlich. Im so genannten Wiesentälchen nahm man damals aber keine größeren Strukturen wahr.

Wie sich herausstellte, reicht das Gräberfeld auch in jenen Bereich hinein, der heute unter zehn Metern Aushubmaterial vom ersten Deponieteil begraben liegt. „Das haben wir damals leider nicht erkannt, dieser Verlust geht auf unsere Kappe“, meint Pöll. Aber auch jener Teil des Gräberfeldes, der zugänglich ist – fast 70 Meter lang, fünf bis acht Meter breit –, beeindruckt: Von 2017 bis heuer habe man bereits 320 Urnen geborgen, mit bis zu 500 rechne man auf dem Areal, auf dem noch bis August gegraben wird, erklärt Christoph Faller (Ardis Archäologie), der gestern Einblick in die spektakulären Ergebnisse gab.

„Wir bewegen uns hier in der Zeit zwischen 700 und 450 v. Chr.“, führt der Experte aus. Besonders stolz ist man auf eine heuer entdeckte, mit bis zu 3000 Stück Keramikfragmenten durchsetzte Abdeckschicht, mit der das Gräberfeld einst, vor gut 2500 Jahren, abgeschlossen und dann aufgelassen wurde. Am Feld sind verschiedene Bestattungstypen vorzufinden: Manche Urnen sind von mächtigen Steinkreisen umgeben oder auch mit Steinen abgedeckt, in einigen Urnen stecken weitere Gefäße mit Grabbeigaben. Die mit größeren Steinen umkreisten Areale waren wohl eine Art Familiengrab: Bis zu drei Urnen wurden hier – respektvoll – übereinander beigesetzt. Schalensteine und Gefäße weisen auch auf Grabriten hin.