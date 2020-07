Lienz: Markante Neubauten für die Innenstadt

Lienz – Rund 65 neue Wohnungen werden in den nächsten Jahren in der Lienzer Innenstadt entstehen. Das erste Projekt, das schon im Laufen ist, betrifft die Fläche zwischen der Mühlgasse 6a und der Messinggasse 5. Dort errichtet die Tiroler Versicherung, die bereits jetzt ihr Büro an dieser Stelle hat, ein neues, großes Gebäude.

Der Abbruch des Hauses Mühlgasse 6a läuft bereits, teilt Bereichsleiter Georg Gridling mit. Im August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auf der anderen Seite, in der Messinggasse 5, wird das Gebäude ausgehöhlt und kernsaniert. „Insgesamt bauen wir am gesamten Standort 23 neue Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern, familientauglich, barrierefrei und mit Komfortlüftung“, so Gridling. Ende 2021 sollen sie bezugsfertig sein. Die Geschäftsräume, die sich derzeit im Erdgeschoß von Messinggasse 5 befinden, werden vergrößert – ebenso wie das Büro der Versicherung. Außerdem ermöglicht der Neubau, dass Fußgänger und Radler künftig durch die so genannte „Tiroler Passage“ von der Mühl- zur Messinggasse (und umgekehrt) gelangen.