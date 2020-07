Strafe wegen Party trotz Ausgangssperre in Australien

Ein Fast-Food-Snack für eine Geburtstagsparty in Australien ist die Gäste teuer zu stehen gekommen. Weil sie gegen die Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie verstießen, mussten die Partygäste in Melbourne insgesamt etwa 26.000 australische Dollar (rund 16.000 Euro) an Strafe zahlen, wie die Polizei am Freitag bekannt gab.