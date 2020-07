Habichtskäuze aus Schönbrunn werden ausgewildert

Anfang März sind im Tiergarten Schönbrunn drei Habichtskäuze geschlüpft, sie werden nun in den Wienerwald ausgewildert. In einer großen Voliere mitten im Wald werden die jungen Vögel auf ihr Leben in der Wildbahn vorbereitet. „Die Habichtskäuze können sich ganz in Ruhe an die Geräusche im Wald gewöhnen“, erklärte Richard Zink von der Österreichischen Vogelwarte der Vetmed Wien.