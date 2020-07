Reutte – „Tirol macht es vor“, sagt die Schweizerin Gabriela Suter. Jetzt fordert die Nationalrätin wie im Außerfern ein Fahrverbot für Motorräder mit einem Standgeräusch von über 95 Dezibel. Nicht nur auf einigen Straßen wie im Bezirk Reutte, sondern in der gesamten Schweiz. Doch schon formiert sich der Widerstand. Die als streitbar bekannten Schweizer Motorradfahrer haben mit politischer Unterstützung bereits zu einer Demo am 1. August in Bern aufgerufen. Schon vor 17 Jahren konnten die Zweirad-begeisterten Eidgenossen mit einer Großdemonstration ein generelles Tempo-Limit von 80 km/h für Motorräder abwenden.