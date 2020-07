Innsbruck – Nach Rekordarbeitslosenzahlen Mitte April ist die Arbeitslosigkeit in Tirol wieder deutlich gesunken. AMS-Chef Anton Kern wird den Tiroler Arbeitsmarkt nur noch bis Ende November aus der Krise begleiten und nach 42 Jahren im AMS und fast 16 Jahren an dessen Spitze in Pension gehen. Mit 1. Dezember wird Alfred Lercher die Geschäftsführung des AMS Tirol übernehmen.