Fremdsprachen lernen: Die neue Flamme heißt Spanisch

Ein junger Mann beschließt beim Anblick einer Landkarte, die Sprachen rund ums Mittelmeer zu lernen. Was der Protagonist aus Pascal Merciers Bestseller vorhat, lässt so manch einem Sprach­enthusiasten das Herz höherschlagen. Auch wenn das Projekt, eine neue Sprache zu lernen, während der Corona-Verlangsamung nicht bis zur letzten Verbtabelle umgesetzt wurde, so bleibt doch die Freude daran. Und wer nachzufragen beginnt, warum und wie Menschen heute Sprachen lernen, erfährt mehrstimmig: Eine gelernte Sprache macht Lust auf mehr.