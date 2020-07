Soravia beteiligt sich in Tirol

Wien, Innsbruck – Der Immobilienentwickler Soravia macht den nächsten großen Schritt in den Westen. Nun beteiligte sich die Adomo Beteiligungs GmbH mit 30 Prozent an Universal Gebäudereinigung mit Sitz in Innsbruck. Soravia konnte „einen starken Partner im Gebäude-Dienstleistungsbereich“ gewinnen. Und über „einen starken strategischen Investor“ freut sich Albert Obernauer, geschäftsführender Gesellschafter der Universal Gebäudereinigung.