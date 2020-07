„I Love Women in Art“: Hommage an Künstlerinnen in Buchform

Innsbruck – Als die Künstlerinnen Bianca Kennedy und Janine Mackenroth sich vor einigen Jahren an der Münchner Kunstakademie inskribierten, brauchten sie keine männlichen Namen, um aufgenommen zu werden. Das war bei der polnischen Malerin Zofia Stryjenska noch anders, die sich 1910 als Mann ausgeben musste, um sich an der Akademie einzuschreiben – nachdem der Schwindel aufgeflogen war, wurde sie exmatrikuliert. Erst ab den 1920ern wurden Frauen an öffentlichen Akademien zugelassen.

Mit „I Love Women in Art“ gedenken Kennedy und Mackenroth jetzt eines Jahrhunderts Frauen an deutschen Kunstakademien – mit einem ambitionierten Überblickswerk zur Kunst von Frauen in Deutschland, sozusagen einer Hommage an Künstlerinnen in Buchform.

100 Kunstexpertinnen wurden dafür angefragt, 100 Künstlerinnen stellen sie vor. Mit dabei Ikonen wie Käthe Kollwitz, Gabriele Münter Isa Genzken oder Valie Export.

Der Zugang der Autorinnen zu den Künstlerinnen ist dabei immer ein persönlicher, sie erzählen Anekdoten, etwa vom ersten Kontakt. Die Kölner Galeristin Gisela Capitain stellt den Ikonen die Lienzerin Maria Brunner gegenüber, die für sie als Künstlerin in ihrer Auseinandersetzung mit Grundproblemen der Malerei „einen singulären Weg gefunden hat, Spannung im Bild zu erzeugen“. Kennen gelernt hatte sie Brunner auf Empfehlung von Künstler Albert Oehlen. Die Osttirolerin war in Innsbruck zuletzt etwa in der Galerie Thoman zu sehen.

„I Love Women in Art“ (erschienen im Eigenverlag) will eine Alternative zur männlich dominierten Kunstgeschichte und zeitgenössischen Ranglisten bieten – ist aber nur eine (sehr individuelle) Perspektive von vielen. Trotzdem ist sie wichtiger Gegenentwurf, der auch die Problematik fehlender Quellen und Gesamtüberblicke thematisiert. (bunt)