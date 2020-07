„Anbiederung an Kurz“: Wiener Grünen-Urgestein tritt aus

Ein grünes Urgestein in Wien wirft das Handtuch: Peter Dvorsky, der seit fast 30 Jahren bei der Partei aktiv ist und die Grünen im Bezirk Margareten aufgebaut hat, hat laut „Presse“ seinen Austritt bekanntgegeben. „Die Anbiederung der Grünen an Sebastian Kurz und seine türkise ÖVP ist für mich nicht mehr (mit)tragbar“, wird er in einem am Freitag publizierten Online-Bericht zitiert.