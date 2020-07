Startschuss für Um- und Ausbau des Wien Museums

Das Wien Museum bringt Stadtpolitik und Direktion ins Schwitzen: Am Freitag, dem bisher heißesten Tag des Jahres, haben Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) und Hausherr Matti Bunzl den Spatenstich für den Um- und Ausbau des Wien Museums am Karlsplatz gesetzt. Trotz Coronavirus ist der Optimismus groß, dass Zeit- und Budgetplan eingehalten werden können.

Was das Coronavirus und seine Folgen anbelangt, wies Bunzl darauf hin, dass das Museum derzeit Alltagsobjekte sammle, die diese Ausnahmephase dokumentieren. „Objekte davon werden auch in der neuen Dauerausstellung zu sehen sein“, kündigte er an. Denn immerhin werde diese einen Bogen von der vorgeschichtlichen Zeit der Stadt bis zur Gegenwart spannen. „Corona ist ein Moment in der Geschichte Wiens, der die Stadt fundamental verändern wird. Das sehen wir jetzt schon, und wir werden es in ein paar Jahren, glaube ich, noch stärker sehen“, sagte der Direktor. Das Wien Museum habe die Aufgabe, dem Rechnung zu tragen.