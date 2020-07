Michel sieht 1.074 Milliarden Euro EU-Budget bis 2027 vor

EU-Ratspräsident Charles Michel schlägt für die Jahre 2021 bis 2027 ein EU-Budget in Höhe von 1.074 Milliarden Euro und einen Aufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro vor. Das gab er am Freitag in Brüssel bekannt. Österreich und weitere Länder sollen weiter Rabatte auf ihre EU-Beiträge bekommen. Mit seinem Budget-Vorschlag liegt er damit knapp unter der Vorstellung der EU-Kommission.

Michel hielt daran fest, 500 der 750 Mrd. Euro aus dem Corona-Fonds als Zuschüsse auszuzahlen, die von den Empfängerländern nicht zurückgezahlt werden müssen. Dagegen stemmten sich eine Reihe nördlicher EU-Länder wie die Niederlande und Österreich, die vor allem auf die Vergabe von Krediten setzen.

Das Vorhaben ist eng verknüpft mit dem nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU für die Zeit von 2021 bis 2027. Für ihn schlug Michel nun ein Volumen von 1.074 Mrd. Euro vor. Dies sind 13 Mrd. Euro weniger als er vor dem im Februar gescheiterten Haushaltsgipfel vorgeschlagen hatte. Ein Ende Mai von der EU-Kommission vorgelegter neuer Vorschlag sah ein Volumen von 1.100 Mrd. Euro vor.

Um den Widerstand von Nettozahlerländern zu überwinden, schlug Michel vor, Rabatte bei den Beitragszahlungen fortzuführen. Nach seinen Plänen sollen die sogenannten „Sparsamen Vier“ Österreich, Dänemark, Deutschland, die Niederlande und Schweden pauschale Abschläge auf ihre Zahlungen in den EU-Haushalt bekommen. Konkrete Zahlen nannte Michel nicht.

Michel will an einem Rechtsstaatsmechanismus im EU-Budget in abgeschwächter Form festhalten. Die Entscheidung, bei Mängeln des Rechtsstaats die Zahlung von EU-Mitteln an den jeweiligen Mitgliedstaat einzuschränken, sollte vom Rat der Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden können, schlug Michel vor. Diese gilt allerdings als sehr hohe Hürde.

Das Thema der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien beschäftigt die EU seit Jahren. Gegen Polen und Ungarn laufen wegen Verstößen Strafverfahren. Die EU-Kommission hatte deshalb vorgeschlagen, die Auszahlung europäischer Haushaltsmittel an das Einhalten rechtsstaatlicher Prinzipien zu binden.

Nach Ansicht der Kommission sollte die Hürde für Kürzungen niedriger liegen, eine qualifizierte Mehrheit im Rat der Mitgliedstaaten sollte demnach nötig sein, um Kürzungen zu verhindern. Bei Michel ist es nun umgekehrt: Die Mitgliedstaaten müssen mit qualifizierter Mehrheit zustimmen, um für Kürzungen grünes Licht zu geben.

Für den Beschluss des Sieben-Jahres-Haushalts der EU bedarf es der Einstimmigkeit aller Staats- und Regierungschefs. Länder wie Polen oder Ungarn haben damit eine Veto-Möglichkeit: Sie könnten bei einem Streit um die Rechtsstaatlichkeit die ohnehin schon stark verzögerten Verhandlungen über den Haushalt und den damit eng verknüpften Wiederaufbaufonds zur Corona-Krise blockieren.

Michel will eine fünf Milliarden Euro schwere Brexit-Notfallreserve einrichten. Mit dem Geld könnten im Fall der Fälle unvorhergesehene Folgen für besonders schwer vom Brexit betroffene EU-Staaten und Wirtschaftsbereiche abgefedert werden, erklärte Michel am Freitag in Brüssel.

Der Vorschlag soll nun Ende kommender Woche bei einem EU-Sondergipfel diskutiert werden. Er ist Teil eines großen Kompromissvorschlags von Michel zum Corona-Wiederaufbauplan und zum EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis Ende 2027.

Großbritannien hat die EU Ende Jänner verlassen, ist aber noch bis Jahresende Mitglied des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion. Sollte es bis dahin keine Einigung über die zukünftigen Handelsbeziehungen geben, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für Unternehmen und zum Beispiel das EU-Fischereigewerbe haben.

Dem ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas zufolge ist der Bedarf an finanziellen Mitteln zur Bewältigung der Coronakrise „atemberaubend“ und werde „nicht kleiner“. Dies sagte der Vizepräsident des Europaparlaments am Donnerstag in einem Online-Pressegespräch.

Den von EU-Ratspräsident Michel vorgestellten Vorschlag für den nächsten EU-Finanzrahmen bis 2027 wollte Karas nicht sofort kommentieren. Er müsse sich das Gesamtpaket ansehen, so der EU-Abgeordnete. Ihm zufolge ist aber eine laufende Evaluierung der Berechnungsgrundlagen notwendig. Eine solche würde zeigen, dass sich die Situation verschärft und der Bedarf an Finanzmitteln erhöht habe.

Für SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder ist klar, dass eine Verkleinerung des EU-Budgetrahmens „nichts anderes als Kürzungen dringend notwendiger Mittel für den Klimaschutz, den digitalen Wandel und die soziale Absicherung der Menschen“ und „ein Zurückschrecken vor den wirklichen Aufgaben, die vor uns liegen“ bedeutet. Ihm zufolge wird das von Ratspräsident Michel vorgeschlagene Paket dem Anspruch nicht gerecht, die EU aus der Krise zu führen und „zukunftsfit“ zu machen.

Die EU-Kommission sieht neben den 1,1 Mrd. Euro die Aufnahme von frischen Geldern auf dem Kapitalmarkt für einen mit 750 Mrd. Euro dotierten „Next Generation EU“ genannten Corona-Aufbaufonds als notwendig an, um die Folgen der Coronapandemie zu bewältigen. Darin sind laut Karas weder eine „zweite Welle“ an Infektionen noch die sozialen Folgen einberechnet. Auch gab er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) recht, der sich dagegen verwehrt, dass die Arbeitslosenzahlen von 2015 als Kriterium für die Vergabe der Mittel herangezogen werden. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit durch die Coronakrise sei darin noch gar nicht berücksichtigt, lautet die Begründung von Karas.

Er machte nach der Pressekonferenz von Michel deutlich, dass es sich bei dem Paket nur um eine Vorlage des EU-Ratspräsidenten handle, weder um den Ratsbeschluss und keine Einigung des EU-Parlaments mit dem Europäischen Rat. Der ÖVP-EU-Abgeordnete erneuerte seinen dringenden Appell an die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, sich sobald wie möglich auf die Grundlagen zu einigen - ein EU-Budget, den „Next Generation EU“ genannten Corona-Aufbaufonds und einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Nächste Woche kommen die EU-Spitzen in Brüssel zusammen, um bei einem Sondergipfel darüber zu beraten.

Karas begrüßte, dass Kurz sich am Donnerstag im EU-Hauptausschuss „evident bewegt“ und von „Opposition auf Lösungsbereitschaft eingeschwenkt“ habe. Kurz hatte dabei gesagt, eine Lösung hinsichtlich des EU-Budgets sei „zum Greifen nahe“, mehr Diskussionsbedarf nehme er noch rund um den Corona-Aufbaufonds wahr.

Bisher hatten sich die sogenannten „Sparsamen Vier“ EU-Länder Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande gegen eine Erhöhung des EU-Budgets und die Vergabe der Mittel aus dem Aufbaufonds als Zuschüsse ausgesprochen. Mittlerweile strebt Österreich eine „Balance“ zwischen Krediten und nicht-rückzahlbaren Zuschüssen an. Die Kommission will zwei Drittel als Zuschüsse vergeben und ein Drittel als Kredite. Daran hält auch Ratspräsident Michel fest.