Russland glaubt an Scheitern der Abrüstungsgespräche mit USA

Russland rechnet mit einem Scheitern der Gespräche mit den USA über die Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsabkommens zwischen beiden Ländern. „Ich gehe davon aus, dass in den USA die Entscheidung offenbar bereits gefallen ist, dieses Abkommen nicht zu verlängern“, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.