Sperren und Wartezeiten von Aldrans über Zirl bis Gries

Aldrans, Zirl, Gries a. Br. – Die Sommerferien gelten als günstiger Zeitpunkt für größere Straßenbaumaßnahmen – gleich mehrere nehmen nun in Tirol Fahrt auf.

Morgen Montag beginnt der Ausbau der L32 Aldranser Straße im Bereich Rinner Straße. Das Land Tirol investiert dafür 750.000 Euro, die Gemeinde Aldrans steuert 440.000 Euro bei. Zugleich finanziert der Abwasserverband die Kanalerneuerung mit 530.000 Euro, diverse Betreiber nehmen 180.000 Euro für neue Leitungen in die Hand. Die Rinner Straße wird ab 3. August für den gesamten Durchzugsverkehr gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Mai 2021 erledigt sein.

Im Kreuzungsbereich Aldrans-Dorfplatz wird eine verkehrsabhängige Ampelanlage errichtet. Da im Kreuzungsbereich Lans und in Aldrans mit Mehrverkehr zu rechnen ist, wird empfohlen, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren bzw. auf Öffis umzusteigen. In der Winterpause – voraussichtlich ab 19. Dezember – ist die Rinner Straße wieder befahrbar, bevor die Arbeiten im Frühjahr weitergehen. Die Bauarbeiten bedingen auch Streckenänderungen bzw. Umleitungen für die Buslinien 4132 und 4134 – Näheres ist den Aushängen bei den Haltestellen zu entnehmen.

Die ÖBB wiederum führen von morgen Montag bis Freitag die jährlichen Abräumarbeiten an den Steinschlag- und Lawinenschutzbauwerken im Bereich Weilenstein in Gries am Brenner durch. Dabei muss die Brennerstraße mehrmals für die Dauer von max. 30 Minuten gesperrt werden. (TT)