Venedig testete erfolgreich Hochwasserschutzanlage

Der erste Test der Hochwasserschutzanlage MOSE ist erfolgreich abgeschlossen worden. Alle 78 beweglichen Barrieren an drei Eingängen zur Lagune wurden am Freitag gleichzeitig aufgestellt. Damit wurde die Lagune von Venedig vom Meer abgeschnitten. „Der Test ist perfekt gelungen“, berichteten die Fachleute in Anwesenheit von Premier Giuseppe Conte.