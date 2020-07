Nissans Renaissance: Elektroauto Ariya als neue Zukunftshoffnung

Yokohama – Auch unabhängig von Corona hat Nissan keine leichte Zeit hinter sich: Der japanische Fahrzeughersteller, mit Renault und Mitsubishi in einer Allianz verbunden, leidet noch immer unter dem Erbe des in Ungnade gefallenen, kostenoptimierenden Managers Carlos Ghosn, dessen Modellpolitik zuletzt in der Branche nicht mehr verstanden wurde. Unter der neuen Führung von Chief Executive Officer Makoto Uchida scheint sich das Unternehmen aber wieder Mut zuzusprechen – trotz zuvor angekündigter Werksschließungen (etwa in Spanien und in Indonesien): In dieser Woche enthüllten er und Kollegen eine ganz neue Zukunftshoffnung, nämlich das serienreife Elektroauto Ariya.