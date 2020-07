Spekulationen um Abgänge von Ismael und Werner beim LASK

In diversen Medien und sozialen Netzwerken ist am Freitag über die angeblich unmittelbar bevorstehenden Abgänge von Trainer Valerien Ismael und Vizepräsident Jürgen Werner berichtet worden. Demnach soll es zu Club-internen Unstimmigkeiten gekommen sein. LASK-Teammanager Georg Hochedlinger meinte dazu gegenüber der APA, es gebe in diesem Zusammenhang aktuell keine Stellungnahme.