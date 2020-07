Scout und des RS: Octavia erhält neues Rüstzeug

Immerhin geht eine andere Erfolgsgeschichte, an der Maier maßgeblich mitgewirkt hat, in die Verlängerung: die der Derivate des Volumenmodells Octavia. Zur Erinnerung: In diesem Frühjahr kam die neue Generation, basierend auf dem modularen Querbaukasten (MQB) evo, in den Handel. Nun geht es darum, das Angebot konsequent auszubauen. Ganz vorne dabei sind der Offroad-Kombi Scout und die dynamische Topversion RS.