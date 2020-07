Wenn in Kias Kompakten zwei Herzen schlagen

Das ideale Nutzerprofil könnte also so aussehen: Unter der Woche tägliches Pendeln und Chauffieren von Bezugspersonen sowie Einkäufe erledigen; am Wochenende dann schließlich der wohlverdiente Ausflug zum See, zum Meer, in die Großstadt oder zur Verwandtschaft in anderen Regionen. Den ersten Teil, typische Kurzstrecken, deckt im Falle des von uns in dieser Woche erstmals in Tirol erprobten Kia XCeed Plug-in grosso mode der Lithium-Ionen-Akku ab, der mit einem Energiegehalt von 8,9 Kilowattstunden eine elektrische Reichweite von 42 bis 48 Kilometern ermöglicht. In der Folge empfiehlt sich das regelmäßige Aufladen, wofür zwischen zweieinhalb und vier Stunden zu kalkulieren sind.