Parteitaktische Spiele bremsen Südtirol-Ausschuss

Von Peter Nindler

Innsbruck – Bei seinem Besuch am Montag in Südtirol hat Außenminister Alexander Schallenberg einmal mehr die ausgezeichneten Beziehungen zwischen Wien und Bozen hervorgestrichen. Und das wiederholt er auch in seinem jetzt vorliegenden Bericht zur Autonomieentwicklung in Südtirol zwischen 2018 und 2020. Im heimischen Parlament gerät die Südtirol-Politik derzeit aber zwischen alle parteipolitischen Fronten. Der traditionelle Südtirol-Unterausschuss wurde noch nicht einmal eingesetzt. Offenbar fällt er parteitaktischen Spielchen zum Opfer, denn seine Konstituierung wird mit Forderungen der SPÖ bei anderen Unterausschüssen verknüpft. Es herrscht ein Patt und die Volkspartei wartet ihrerseits ab.

Was sagt dazu der ÖVP-Südtirolsprecher und in den vergangenen Nationalratsperioden Vorsitzende des Südtirol-Unterausschusses NR Hermann Gahr? „Das alles ist sehr unbefriedigend. Der Ausschuss hätte schon vor Wochen einberufen werden müssen“, ist Gahr mehr als verärgert. Er drängt jedenfalls darauf. „Die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei“, spricht er von einem unwürdigen Schauspiel für die heimische Südtirol-Politik. Gahr nimmt dabei seine Partei ebenfalls in die Pflicht. Er hofft, dass endlich Taten gesetzt werden und der Ausschuss einberufen wird.

Zu besprechen gäbe es einiges, nicht nur die Rückschau auf die Zusammenarbeit mit Südtirol während der Corona-Krise. Seit wenigen Tagen liegt, wie vorher erwähnt, der Südtirol-Bericht vor. Und der befasst sich neben anderen Punkten auch mit der in der Vergangenheit hitzig diskutierten Frage der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler.

Alexander Schallenberg hält darin fest, dass die Initiative zur Doppelstaatsbürgerschaft im Regierungsprogramm aus dem Jahr 2020 nicht mehr enthalten sei. Außerdem: „Der Eindruck, dass die Zustimmung dafür in Südtirol selbst geringer geworden ist, hat sich verfestigt.“ Das Außenministerium bezieht sich auf eine im Oktober 2019 publizierte Umfrage der Michael-Gaismair-Stiftung in Südtirol (700 Befragte). Sie zeigte, dass rund 25 Prozent der Befragten (28 % der deutschsprachigen Bevölkerung) die Doppelstaatsbürgerschaft für eine gute Idee halten. Lediglich 13 Prozent der deutschsprachigen, aber auch neun Prozent der italienischsprachigen Bevölkerung Südtirols würden sie demnach sofort beantragen. „Der überwiegende Teil in allen Sprachgruppen hält die Doppelstaatsbürgerschaft hingegen für eine schlechte oder zumindest für eine problematische Idee“, begründet das Außenministerium seine Zurückhaltung.

Ins türkis-blaue Regierungsprogramm wurde die Doppelstaatsbürgerschaft noch hineingehievt. In den Jahren 2018 und 2019 fanden dazu Arbeiten einer Expertengruppe statt, ein Gesetzesentwurf wurde ebenfalls bereits ausgearbeitet.