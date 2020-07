Keine Nachwuchssorgen bei Tirols Freiwilligenarbeit

Eine besondere Herausforderung auch für die Koordinatoren in den Freiwilligenzentren waren die Monate während des Corona-Lockdowns. Besuchsdienste in Altenwohnheimen waren plötzlich ebenso wenig möglich wie die Veranstaltung von Spachcafés. Allerdings habe sich das in den vergangenen Jahren aufgebaute Netzwerk in der Krise bezahlt gemacht, heißt es von der Freiwilligenpartnerschaft Tirol: „Zahlreiche Menschen meldeten sich und konnten an Gemeinden, Vereine, Organisationen und Nachbarschaftshilfe-Initiativen vermittelt werden.“ Hilfsbedürftige Menschen erfuhren dadurch rasche Hilfe.

„Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit sind wichtige Bausteine unserer Gesellschaft und haben in Tirol einen sehr hohen Stellenwert“, betont LH Günther Platter. „Die Ehrenamtlichen stellen in vielen Bereichen oft das entscheidende Glied in einer Kette dar – ob bei der Betreuung von Kindern und älteren Menschen, bei der Mithilfe in Blaulichtorganisationen oder bei der unterstützenden Arbeit im Vereinswesen: Ihre Leistungen sind unbezahlbar und für unser Land eine große Bereicherung.“ Wie groß die Solidarität in Tirol ist, habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten auch bei der Corona-Pandemie gezeigt, als die Tirolerinnen und Tiroler zusammengeholfen, aufeinander geschaut und damit ein starkes Netz der sozialen Sicherheit aufrechterhalten haben. „Ich bin sehr beeindruckt und dankbar, was von vielen helfenden Händen geleistet wurde und möchte dafür ein herzliches ,Vergelt’s Gott‘ aussprechen“, sagt der Landeshauptmann.