Verstappen im zweiten Spielberg-Training voran

Max Verstappen hat im möglicherweise über die Startplätze für den Formel-1-Grand-Prix der Steiermark entscheidenden Training die Bestzeit aufgestellt. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war am Freitag in Spielberg in 1:03,660 Min. der Schnellste, hinter ihm landeten Mercedes-Mann Valtteri Bottas aus Finnland, der Sieger vom vergangenen Sonntag, und der Mexikaner Sergio Perez im Racing Point.