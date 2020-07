Fußgängerin geriet in Tirol unter Auto - tot

Eine 63-Jährige Fußgängerin ist am Freitag in der Nähe des Gasthauses Planötzenhof in Innsbruck unter ein vorbeifahrendes Auto samt Anhänger geraten und dabei tödlich verletzt worden. Die Polizei bestätigte der APA einen Bericht von ORF Tirol. Die Frau war offenbar unter die Hinterreifen des Wagens geraten.