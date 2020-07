Ringen um Syrienhilfe im Sicherheitsrat geht weiter

Nach dem Scheitern des UNO-Sicherheitsrates für eine Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen Notleidende in Syrien geht das Ringen um eine Lösung am Wochenende weiter. Eine seit 2014 bestehende UNO-Resolution, die die grenzüberschreitende Hilfe ermöglichte, ist in der Nacht auf Samstag ausgelaufen.

„Wir sind bereit, rund um die Uhr zu arbeiten, und fordern andere auf, an die Millionen Menschen in Syrien zu denken, die darauf warten, dass der Sicherheitsrat über ihr Schicksal entscheidet“, teilten Deutschland und Belgien in einer gemeinsamen Stellungnahmen am Freitagabend mit. In den vergangenen Tagen waren mehrere Resolutionsentwürfe der beiden Länder an den Vetos von Russland und China gescheitert.