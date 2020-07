Fünf Menschen in Wien aus Donau gerettet - davon zwei Kinder

Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag auf der Wiener Donauinsel abgespielt: Eine Mutter, ihre zwei Töchter und die Großmutter waren in der Donau schwimmen und gingen unter. Ein junger Mann wollte zu Hilfe eilen, geriet aber selbst in Not. Zeugen zogen die fünf schließlich aus dem Wasser. Die Mutter musste reanimiert werden.