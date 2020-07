Pro-demokratische Opposition in Hongkong hält Vorwahlen ab

Ungeachtet von Drohungen der pekingtreuen Regierung hat die pro-demokratische Opposition in Hongkong am Samstag Vorwahlen für die Regionalparlamentswahl im Herbst abgehalten. Drei Stunden nach Öffnung der Wahllokale hätten sich bereits fast 60.000 Menschen an der Abstimmung beteiligt, so die Organisatoren. Bei einer nächtlichen Razzia wurde das Büro eines Meinungsforschungsinstituts untersucht.