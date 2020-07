Bundesheer hält an Hubschrauber-Beschaffung fest

Das Bundesheer hält trotz aller Budgetnöte an der Beschaffung neuer Mehrzweckhubschrauber fest. Generalstabschef Robert Brieger kündigte am Samstag an, der Politik „in wenigen Wochen“ die Grundlagen für eine Entscheidung vorlegen zu wollen. Die alten Helikopter vom Typ „Alouette III“ sind seit mehr als 50 Jahren in Dienst und sollen ab 2023 durch neue Hubschrauber ersetzt werden.