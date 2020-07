Im Schnitt 43 Euro Taschengeld für Tirols Kinder

Wien –Kinder in Tirol erhalten von ihren Eltern durchschnittlich 43 Euro Taschengeld im Monat – den Großteil davon bar auf die Hand. Das hat eine Umfrage der Bawag P.S.K. und des österreichischen Bankenverbands ergeben. Am meisten machen demnach Salzburger Eltern locker (53 Euro im Monat), am wenigsten lassen Niederösterreicher Burgenländer springen (32 Euro). Bundesweit liegt der Schnitt bei 38 Euro monatlich.