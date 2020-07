Sepp Straka auf PGA-Tour in Ohio zur Halbzeit 16.

Sepp Straka nimmt beim Golfturnier der US-PGA-Tour in Dublin (Ohio/6,2 Mio. Dollar) die Entscheidung aus einer günstigen Position in Angriff. Der in den USA lebende Österreicher beendete am Samstag die tags zuvor unterbrochene zweite Runde mit zwei Schlägen unter Par (70) und verbesserte sich zur Halbzeit mit insgesamt 139 an die 16. Stelle.