Kriegsverbrechen Srebrenica jährt sich zum 25. Mal

Auch in Österreich erinnerten Politiker an das Massaker vor 25 Jahren. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) betonte, „der Völkermord von Srebrenica“ sei „das schlimmste Verbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs“ gewesen. „Der Völkermord an tausenden Bosniaken bleibt ein dunkler Fleck in der europäischen Geschichte“, so der Minister am Samstag in einer Aussendung.